Marcelo Ríos llenó de elogios a Nicolás Jarry: “Es un profesional del tenis, yo nunca he visto a nadie así”

En una entrevista que concedió después del partido en que venció a Alex Corretja en una exhibición, Marcelo Ríos le dedicó grandes elogios a Nicolás Jarry, habló de su llegada al número uno del mundo y también tuvo palabras sobre Boris Becker.

Respecto a “Nico”, comenzó diciendo que “le pregunté: ¿no te gustaría ser más chico? No 1 metro 60, sino 1 metro 90, porque creo que jugaría mucho mejor. Yo creo que midiendo 1 metro 90 y moviéndose como se mueve -que se mueve bastante para medir 2 metros-, sería un jugador top ten“.

“Su mentalidad, cómo entrena, lo que le gusta el tenis y lo que le dedica la vida al tenis yo nunca he visto a nadie así. Es un profesional del tenis“, dijo en un extracto que este miércoles se televisa a las 22:30 horas en D Sports.

Tras ello, tuvo palabras sobre su llegada al número uno del mundo, con solo 22 años.

“No me pongo a pensar tanto, me retiré a los 26 o a los 27, pero pude lograr lo que nunca soñé lograr: ser número 1 y bastante joven. Me hubiera gustado ser número 1 más viejo, más maduro. Disfrutarlo más, lo disfruté muy poco, era chico. No entendía bien lo que estaba pasando. Nunca había habido un número 1 en Chile, entonces era el único y no sabía dónde estaba realmente. Me encontré en un mundo nuevo, de que era el mejor del mundo, fue fuerte y creo que fui muy mal asesorado y llevé muy mal mi carrera“, lanzó.

Finalmente, el “Chino” le dedicó palabras al alemán Boris Becker, con quien disputó varios partidos en el profesionalismo.

“Ver a Becker me llamaba la atención cuando yo llegué al tenis. Una vez estaba en el camarín y entró él, un tipo de casi 2 metros, enorme. Jugar con él fue fuerte. Siempre he recordado lo que pasó con él en Stuttgart, en su casa, frente a un Boris Becker que era una leyenda. Tú lo ves ahora que estuvo preso, que no puede caminar, la relación con él es totalmente diferente hoy pero para mí fue un tipo que me llamó la atención mucho su manera de ser y en el tenis que él tenía“, cerró.