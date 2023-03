Carlos Alcaraz recupera el número 1 del mundo al ganar Indian Wells luego de aplastar a Daniil Medvedev

En una final inesperadamente rápida, Carlos Alcaraz demolió la racha de triunfos que acumulaba Daniil Medvedev en la previa a la final del Masters 1000 de Indian Wells para ganar el título en el Desierto de California.

Tras apenas 1 hora y 12 minutos de juego, el hispano superó con contundencia al ruso al propinarle tres quiebres y mantener su saque incólume para vencerlo con un expresivo 6/3 y 6/2, poniendo fin a las 19 victorias que arrastraba su rival.

Con esto, Carlos Alcaraz suma su tercer título en la categoría Masters 1000, siendo el jugador más joven en obtener el Sunshine Double, considerando que el año pasado se impuso en Miami. Además, aprovechando la ausencia de Novak Djokovic, sumó los puntos suficientes para volver a ser el número 1 del mundo.

Carlos: King of the Desert 👑

The moment @carlosalcaraz won his 3rd Masters 1000 title in Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/ycdmcRahTk

— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2023