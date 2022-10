Dramático: Sebastián Báez sufrió dura lesión y tuvo que ser retirado en silla de ruedas en el ATP de Gijón

Una verdadera pesadilla experimentó Sebastián Báez durante su partido de primera ronda ante Constant Lestienne por el ATP de Gijón, España.

El tenista argentino tuvo que abandonar el partido en silla de ruedas, después de sufrir una dramática lesión.

Lestienne había ganado el primer set por 7-6 (5) y cuando la cuenta estaba 4-4 en el segundo set, el trasandino no pudo más y debió abandonar el duelo, tras los fuertes dolores en su pierna.

Consignar que Báez, de 21 años y que fue finalista del Chile Open 2022, lleva 11 derrotas seguidas en el circuito, luego de ser finalista en el ATP 250 de Bastad, en julio pasado.

Además de lo anterior, ha tenido que lidiar con constantes problemas físicos durante la mayoría de los partidos que ha disputado.

Tough, tough scenes

Sebastian Baez is forced to retire vs Lestienne in Gijon after sustaining an injury

Hoping you heal quickly, @sebaabaez7 ❤️ pic.twitter.com/S1CmLP8g3g

— Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2022