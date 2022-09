El Team Resto del Mundo se lleva por primera vez en su historia la Laver Cup

En una edición que será recordada por ser el último torneo por parte de Roger Federer, la Laver Cup coronó tres días llenos de emociones con un título inédito para el Team Resto del Mundo, que jamás se había impuesto ante Europa.

Todo en un domingo donde los del Resto del Mundo se impusieron en los tres partidos del día en la Arena O2 de Londres, revirtiendo la desventaja en el puntaje general de la clasificación con que los del Viejo Continente llegaban a la última jornada.

El canadiense Félix Auger-Aliassime fue un bastión al lograr, en el dobles junto a Jack Sock, el triunfo por 2/6, 6/3 y 10-18 al binomio de Mateo Berrettini y Andy Murray. Posteriormente, se impuso a Novak Djokovic por 6/3 y 7/6.

Así las cosas, Frances Tiafoe tenía en sus manos darle la victoria al Resto del Mundo en la Laver Cup y aunque cedió el primer set por un rápido 6/1 ante Stefanos Tsitsipas, ganó los siguientes parciales por 7/6 y 10-8 para desatar la fiesta en el equipo capitaneado por John McEnroe.

Así, en su quinta edición, Europa terminó cayendo 13-8, cediendo por primera vez en la historia el trofeo del evento, resintiendo no sólo el retiro de Roger Federer sino la marginación tras la primera jornada de Rafael Nadal.

