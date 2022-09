El extenista español y ahora DT, Pepe Vendrell, se refirió a su desvinculación como entrenador de Cristian Garin, decisión que tomó el chileno luego de quedar eliminado en la segunda ronda de US Open.

“No sentí que la relación estuviera para tomar esta decisión. Sí que es verdad que hemos tenido un desgaste por la intensidad de los primeros meses de trabajo, pero creo que si él realmente hubiera creído en el proyecto era el momento para cerrar grupo, valorar lo que habíamos estructurado de personas a su alrededor y apostar”, señaló Vendrell en La Tercera.

“Garin tiene que aprender a darles la vuelta a estas situaciones, y eso solo se puede lograr juntándote con el grupo, haciendo equipo, haciendo unión… Y eso es un poquito lo que me sabe mal: que no se haya podido intentar. Porque yo le pedí darle continuidad al proyecto y buscar fórmulas, si había un poquito de desgaste, para que pudiera respirar un poco, pero por desgracia no ha podido ser”, indico el otrora tenista de 42 años.

En su análisis sobre el actual número 2 de Chile, el técnico explicó que “Garin es una persona que le ha faltado estabilidad, eso es un hecho irrefutable. Al final es algo que está ahí, que le ha pasado factura en su historia, y creo que una de las cosas que tiene que mejorar es tratar de centrarse en lo que depende de él, en estar menos pendiente de lo que pasa fuera”.

“Me hubiera gustado que Cris hubiese apostado un poquito más en este momento en que la relación estaba con alguna tensión, que son tensiones normales dentro de la exigencia de este mundo y de la presión que existe, y que hay saber convivir con ellas sin romper los equipos de trabajo de una manera tan directa”, agregó el español tras decirle adiós al jugador nacional.

Por último, Pepe Vendrell aseguró que “cuesta mucho encontrar gente profesional con la que hayas coincidido y, sobre todo, cuesta mucho volver a empezar de cero y eso genera mucho desgaste. Luego, cuando vas sumando un camino, es verdad que hay otro tipo de desgaste, pero ya tienes un camino andado, y eso es lo que a mí me da pena de todo este proceso”.