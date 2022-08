Borna Coric corona su semana de ensueño con el título del Masters 1000 de Cincinnati

El croata Borna Coric vivió este domingo el fin perfecto para una semana en la que volvió a los focos principales del mundo del tenis al coronarse como ganador del título en el Masters 1000 de Cincinnati.

En Ohio, Estados Unidos, el jugador de 25 años marcó la gran sorpresa en el torneo tras eliminar a Rafael Nadal. De ahí en más, siguió en una línea ascendente que le permitió dejar fuera de carrera a otros ilustres del circuito como Félix Auger-Aliassime y Cameron Norrie.

En la definición por el título, Borna Coric debía superar otro duro escollo: el griego Stefanos Tsitsipas, que llegaba por primera vez a la final luego de haberse quedado en las semifinales de Cincinnati durante las últimas dos temporadas.

Lejos de achicarse, el croata cosechó su tercer triunfo sobre un top ten en el cemento de Estados Unidos y alzó el título tras imponerse por un claro 7/6 (0) y 6/2.

Re-Borna 💪

The moment @borna_coric completed an unforgettable run to his maiden Masters 1000 title. #CincyTennis pic.twitter.com/EcNDJJetdt

— Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2022