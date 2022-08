Dominic Thiem recibe invitación para disputar el US Open

Este miércoles, la organización del US Open oficializó la lista de invitados para el último Grand Slam de la temporada, instancia donde apareció el nombre del austríaco Dominic Thiem.

El pupilo de Nicolás Massú volverá a Nueva York, donde se consagró campeón de la edición 2020 pero no pudo participar el año pasado producto de las dolencias físicas que le han impedido desde entonces mostrar su mejor nivel.

De hecho, Dominic Thiem estuvo 14 meses fuera del circuito y volvió a ganar un partido oficial a nivel ATP en julio, donde alcanzó los cuartos de final en Bastad y luego llegó a semifinales en Gstaad. Por ahora, ocupa el puesto 228 del ranking, por lo que la invitación era necesaria para que pudiera jugar el US Open.

Two years after his 🏆, Dominic Thiem is back! pic.twitter.com/CDqpdRZfpw

