La increíble historia de Tim Van Rijthoven, campeón en el ATP 250 de s’Hertogenbosch

Sin duda, una de las grandes historias del tenis en lo que va del 2022 es la que protagonizó durante esta semana el neerlandés Tim Van Rijthoven.

Con 25 años, fue invitado por la organización del ATP 250 de s’Hertogenbosch dado que apenas estaba en el puesto 205 del planeta. Sin embargo, sorprendió a todo el mundo tras alzar este domingo el título del campeonato sobre césped.

El detalle es que Tim Van Rijthoven, hasta antes de esta semana, jamás había ganado un partido a nivel ATP y este era apenas su segundo campeonato a este nivel.

No conforme con romper su registro en el máximo circuito del tenis mundial venciendo en el debut a Matthew Ebden, llegó hasta la final logrando su primer triunfo sobre un top ten (ante Félix Auger-Aliassime en semifinales) y coronó su semana soñada venciendo al que este lunes será el nuevo número 1 del mundo, Daniil Medvedev, por parciales de 6/4 y 6/1.

