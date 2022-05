Este sábado se definieron los finalistas del Masters 1000 de Roma, con las victorias de Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas, quienes se enfrentarán por el título del certamen italiano.

La primera llave de semifinales en jugarse fue la del tenista griego y Alexander Zverev, el verdugo de Cristian Garin en el torneo. El tenista alemán comenzó de buena manera el compromiso y se quedó con el primer parcial por 6-4, pero el griego logró reponerse y se quedó con el triunfo tras ganar los sets siguientes por doble 6-3.

En el otro encuentro de la ronda de los cuatro mejores, el número uno de la clasificación mundial se medía a Casper Ruud. “Nole” no tuvo mayores problemas para derrotar al noruego y se instaló en la final por parciales de 6-4 y 6-3. El tenista de 34 años no ha perdido ningún set a lo largo de todo el certamen. Además, con el triunfo de esta jornada llegó a las mil victorias en torneos de esta categoría.

The 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ wins club ✨

Djokovic joins an elite list of men to achieve this in the Open Era.@DjokerNole | @InteBNLdItalia | #IBI22 pic.twitter.com/jwDt8v6kdL

— ATP Tour (@atptour) May 14, 2022