Tabilo y un posible cruce con Garin en segunda ronda del Chile Open: “Siempre es duro jugar con un compatriota”

El tenista chileno Alejandro Tabilo habló antes de su debut por el Chile Open, instancia donde se medirá ante el argentino Renzo Olivo.

Al respecto, sostuvo en conversación con Emol que “va a ser un buen partido, Renzo juega muy bien, tiene mucha experiencia. Veré el partido que jugamos en Córdoba que nos fue muy bien y tratar de tomar las cosas buenas y malas de ese duelo. Vengo muy motivado, quiero dar un buen partido para todos los chilenos”.

Sobre un posible cruce con Garin en segunda ronda, señaló: “Me siento mucho mejor, si se llega a dar sería un muy buen partido. Siempre es duro jugar con un compatriota. También con la gente es difícil, que sería más neutral. Yo me siento mejor, he cambiado mucho mi juego desde el año pasado. Sería un lindo desafío, ya que Cris está muy metido y tiene un nivel tremendo. Espero que esté bien de las molestias (del hombro)”.

Respecto a sus sensaciones con su buen inicio de año, manifestó que “estoy muy feliz, disfrutando cada torneo. Trato de seguir, con mi equipo, concentrado y mantener este nivel. Es clave, tratar de no distraerse, hay que seguir trabajando. Este no es el momento para relajarse, al contrario, hay que meterle más horas, más firme y más motivado”.

Tras ello, Tabilo tuvo palabras sobre la final que perdió en Córdoba ante Ramos Viñolas: “Fue un poquito los nervios yo creo. Él tiene mucha experiencia y sintió eso. Empecé a jugar un poco para atrás y no tan agresivo, él se acercó a la línea y se soltó. Me atacó, me puso presión y cambió totalmente el partido. Fue duro volver de cabeza. Dudé un poco, pero de cansancio estaba bien. Pero a mejorar de los errores”.

En esa línea, cerró diciendo: “Me afectó, pero creo que me ayudó que jugaba en Buenos Aires casi al otro día. Uno siempre tiene que dar vuelta la página rápido para jugar. He tenido derrotas duras antes, entonces queda solo aprender. Mi equipo me ayudó a salir de eso. Quedé muy feliz con la semana y sacando lo positivo”.