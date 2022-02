“Fedal” de regreso: Federer y Nadal volverán a competir en equipo por la Laver Cup 2022

El mundo del tenis volverá a ver a las figuras de Rafael Nadal y Roger Federer haciendo equipo para este 2022. Durante la jornada de este jueves, la Laver Cup confirmó que ambos tenistas estarán en la próxima edición del certamen a disputarse en Londres, Inglaterra.

Desde la organización del torneo hicieron el anuncio bajo el título de “Fedal”, apodo con el cual se le conoce a la dupla que forman los dos astros del tenis.

El español y el suizo estarán juntos en cancha londinense representado al equipo de Europa, el cual viene de ganar cuatro veces seguidas el título.

La noticia se dio a conocer días después de que “Rafa” se alzara como el mejor de todos en el Abierto de Australia 2022 y haciendo historia al convertirse en el primer tenista y ganar 21° coronas de Grand Slam.

Después de una temporada pasada difícil para Rafael Nadal y Roger Federer por las lesiones que han sufrido, ambos referentes podrán competir juntos otras vez en la Laver Cup 2022 que se disputará entre el 23 y 25 de septiembre en el O2 Arena de Londres.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6

— Laver Cup (@LaverCup) February 3, 2022