A esperar: Cristian Garín se bajó del ATP 250 de San Diego

Por segunda semana seguida, Cristian Garín se bajó del cuadro de un torneo ATP: la semana pasada le ocurrió en Nur-Sultan y ahora hizo lo propio con el ATP 250 de San Diego.

El mejor tenista nacional ya había sido parte del sorteo, donde debía enfrentar por la primera ronda del campeonato sobre cancha dura al georgiano Nicoloz Basilashvili.

Sin embargo, durante este sábado Cristian Garín informó a los organizadores del evento que no está en condiciones de disputarlo. Situación que obligó a cambios en el cuadro, permitiendo el ingreso al cuadro del alemán Dominic Koepfer como “lucky loser” (“perdedor afortunado”).

San Diego update:

OUT: Garin

IN: Koepfer (will play against Norrie) — Entry List Updates (@EntryLists) September 25, 2021

Lo que viene para Cristian Garín tras San Diego

Al sumar una semana más sin actividad, habrá que esperar para ver en cancha la colaboración que pueda hacer con él Jorge Aguilar, quien será el entrenador de la mejor raqueta nacional hasta fin de año.

En “Mujeres al Deporte”, la ex tenista Macarena Miranda analizó la decisión de “Gago” de no seguir con Franco Davin. “La vida del tenis es muy difícil. Me carga poder juzgar a Garín, hay que vivirlo. Muchos me dijeron, off the récord, que no sabían si iba a durar mucho con Davin. Son procesos. Tiene que encontrar a su técnico, no es algo fácil de congeniar lo técnico con lo emocional”, apuntó.

Ahora, Cristian Garín deberá poner su foco en su siguiente desafío: el Masters 1000 de Indian Wells. El tradicionalmente primer torneo de este tipo en la temporada fue reagendado por la pandemia y será el siguiente torneo del chileno. El campeonato sobre cancha dura arrancará el 4 de octubre.