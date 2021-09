Diego Jarry expresó su voluntad de jugar por Chile: “Me gustaría mucho representar a mi país”

El mundo del tenis en Chile se sorprendió al ver a Diego Jarry, hermano menor de Nicolás Jarry, competir a sus 18 años con la bandera de los Estados Unidos.

Situación que generó aún más “ruido” al competir en Chile durante la prequaly del Challenger de Santiago 1, parte del circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana.

Sin embargo, el propio Diego Jarry salió a aclarar su situación. “Fue un malentendido. Cuando jugaba en Estados Unidos y viví allá, me registré en la ITF como americano”, apuntó el joven tenista.

“Cuando fui creciendo y jugando campeonatos, traté de cambiar la bandera pero es un proceso largo. Me gustaría mucho representar a mi país”, sentenció Diego Jarry.

El balance de Diego Jarry

Su aclaración llegó una vez que acabó su participación en la prequaly del Challenger de Santiago 1, donde perdió en la segunda ronda del mini torneo, el local Víctor Núñez.

Diego Jarry quedó eliminado por un doble 6/3, pero sacó cuentas alegres de su paso por nuestro país. “Me gustan estos campeonatos, no son como los juniors, en que te tocan de tu edad, sino que puedes jugar con gente increíble. Me tocó con Víctor Núñez y fue un gusto jugar con él. No se dio hoy, pero hay que seguir entrenando“, aseguró.

Ahora, tendrá una mini gira por torneos ITF juniors en Estados Unidos a la espera de regularizar su situación y así quedar habilitado para jugar por Chile.