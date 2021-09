Copa Davis: Cristian Garín abrirá la serie para Chile ante Eslovaquia y Nicolás Jarry será el segundo singlista

Se acabó el misterio tras el sorteo para la serie de Copa Davis entre Chile y Eslovaquia para enfrentarse en Bratislava y Nicolás Jarry le ganó la pulseada a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios para ser el segundo singlista.

Aunque por ranking es el cuarto jugador del plantel nacional, el ex número 1 de Chile fue el escogido por Nicolás Massú para disputar el primer día de competencia junto a Cristian Garín.

Con eso ya zanjado, se realizó el orden de los encuentros y será la actual mejor raqueta nacional la encargada de abrir la serie ante el número 2 local, Alex Molcan, 118 del mundo.

Luego de dicho encuentro, será el turno de Nicolás Jarry para medirse con Norbert Gombos, número 1 de Eslovaquia y 114 del planeta.

Las reacciones de quienes abrirán la serie de Copa Davis entre Chile y Eslovaquia

Una vez desarrollado el sorteo, los dos encargados de disputar el primer día de competencia desde las 12:30 de nuestro país este viernes conversaron con los medios de comunicación.

Cristian Garín explicó las particularidades de la superficie donde competirán. “La cancha está muy rápida y la pelota está pesada. Son condiciones similares a los indoors de fin de año. No es fácil la adaptación. Tienen ese punto a favor, pero lo hemos hecho súper bien y esperemos que mañana sea mejor”, apuntó el 17 del mundo.

No tiene historial con Alex Molcan, pero el que haya llegado a tercera ronda en el US Open le hace poner ojo. “No lo conozco mucho aunque lo he visto jugar. No va a ser fácil, zurdo, habilidoso. Es un rival duro, pero en estas instancias me gusta enfocarme en mí. No vengo de buenos resultados, pero me da confianza haber entrenado con el equipo“, sentenció “Gago”.

En tanto, Nicolás Jarry valoró la opción de volver a jugar Copa Davis por Chile, ahora ante Eslovaquia. “Se echaba de menos competir por el país. Es especial volver a sentir todos esos nervios que hace varios años no los sentía. La última Copa Davis que jugué estaba en mi peor momento. Estoy con ganas de enfrentar este desafío”, dijo el 213 del mundo.

Ante la consulta por cómo tomó la elección de Massú por él en desmedro de sus compañeros con mejor ranking, se mostró cauto. “Somos un equipo, vamos a salir a dar lo mejor de cada uno y estar unidos para luchar hasta el final y ganar la serie”, cerró Nicolás Jarry.