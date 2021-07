Cristian Garín en Wimbledon: analizó su triunfo sobre Polmans y reconoció que tuvo “un bajón”

Cristián Garin debió batallar por más de 3 horas para lograr el triunfo sobre el australiano Marc Polmans y así avanzar a la tercera ronda de Wimbledon. El tenista nacional valoró su victoria, aunque hizo un duro análisis de su rendimiento.

“Todavía estoy con un poquito de dudas, pero ir ganando partidos da confianza y es lo que más importa en estos momentos: competir bien. Los dos primeros sets estuve muy bien y en el tercer set tuve un bajón que no me lo puedo permitir más. En el cuarto set fui mejor yo y aún así me costó cerrar. El tie break lo jugué con más decisión, pero contento de haberlo sacado adelante”, apuntó el tenista ante la consulta de ADN TOP KIA.

Luego de imponerse al oceánico Polmans, “Gago” marcó un hito en su carrera al superar las dos primeras rondas de un Grand Slam por segunda ocasión consecutiva, sumando los octavos de final que alcanzó en Roland Garros.

“Muy contento por la regularidad que estoy teniendo en los Grand Slams, que son los torneos que más me importan en el año. Es parte del orden del trabajo, habla de los buenos resultados que he tenido. Creo que lo puedo hacer aún mejor“.

Su futuro en Londres

El chileno deberá medirse ahora con el español Pedro Martínez, quien viene de eliminar al francés Gael Monfils. Algo que no preocupa del todo a Garín.

“En la tercera ronda ya están todos jugando bien, adaptados a la superficie. Me llevo bien con Pedro Martínez. Espero seguir de la misma forma. Estoy sacando bien, compitiendo en todos los puntos, que es lo que me pide Franco Davin. Aunque el ranking sea parecido al de los últimos años, siento que soy mejor jugador y eso me pone contento“, sentenció el hoy 17 del ranking ATP, escalafón que alcanzó hoy tras su victoria sobre el australiano Polmans.

A la espera de saber cuándo deberá afrontar su próximo duelo en el césped londinense, el número 1 de Chile abogó por mayor descanso considerando que viene jugando todos los días desde el martes en Wimbledon.

“La programación aquí no la entiendo. Terminé jugando la primera ronda el miércoles, hoy jugué 4 sets largos y todo indica que juego mañana. Hay que adaptarse a esta situación, no depende de mi. Son muy estrictos y poco flexibles en ese sentido. Voy a jugar 5 días seguidos, pero estoy dispuesto a jugar”, cerró el chileno.

De hecho, fue programado mañana viernes, en el segundo turno del court 12, cerca de las 8 de la mañana.