¡Triunfo histórico! Tomás Barrios alcanzó la mejor victoria de su carrera y se metió en el cuadro principal de Wimbledon

Hizo historia en tierras británicas. Tomás Barrios (210°) avanzó en Wimbledon tras derrotar al polaco Kamil Majchrzak (105º) en la última ronda de la qualy.

En cuatro duros y apretados sets, el chileno se impuso al europeo aunque no la tuvo fácil. En la primera manga, Barrios logró sacar una mínima ventaja y se llevó el set por 6-4.

Sin embargo, Kamil Majchrzak reaccionó y se llevó la segunda manga por similar marcador. El tercer se tuvo que definirse en el tie break, donde el deportista nacional se llevó el juego.

En la cuarta manga, y tal como ha sido la tónica en el certamen, la raqueta criolla se vio sólido, y con un contundente 6-3 derrotó al polaco Majchrzak.

Este es el mejor triunfo de Barrios en su carrera, se meterá en los primeros 200 puestos del ranking ATP, y por primera vez disputará un cuadro principal de Grand Slam. Además, por pasar de ronda recibirá un ingreso de 48 mil libras esterlinas, lo que equivale a casi 48 millones de pesos.

Tomás Barrios avanzó en Wimbledon, se suma a Cristian Garin, y por cuarto año consecutivo habrá dos tenistas chilenos en la competición que se lleva a cabo en el Reino Unido.

Tomás Barrios dirá presente en los Juegos Olímpicos, Garin se baja

El pasado lunes 14 de junio fue informado que Tomás Barrios irá los Juegos Olímpicos de Tokio como integrante del Team Chile.

Barrios, hoy 210° de la ATP, ratificó la preclasificación que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ganó medalla de plata, al estar entre los 300 mejores del planeta.

Sin embargo, Cristian Garin, quien también tenía su puesto asegurado, renunció a los JJ.OO. “Debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencial real de los que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, señaló.