Tomás Barrios está a una victoria de entrar a Wimbledon: “Hace dos días hubiera dicho que eso era imposible”

El tenista nacional Tomás Barrios (210° de la ATP) saca cuentas alegres de su paso por Londres.

Es que ya está a solo un partido de clasificar al cuadro principal de Wimbledon, luego de vencer hoy al francés Enzo Couacoud (166° del mundo) por un doble 7-6.

“Fue un partido de mejor nivel que el de ayer, pues mi rival me hacía jugar casi siempre en mi saque. Eso me incomodó bastante”, dijo Tomás Barrios a ADN TOP KIA .

“Jugué muy bien en los tie breaks. Al igual que en el partido anterior, los disputé muy agresivo”, añadió el tenista chileno.

Es que los cuatro sets que ha ganado en el césped británico han sido en desempates.

“Estoy disfrutando dentro de la cancha, y creo que eso se está notando. Estoy muy feliz y calmado, tratando de hacer mi juego”, declaró Tomás Barrios

“Si juego hacia adelante me acomoda esta superficie, pero cuando lo hago un poco hacia atrás no me favorece”, complementó el número 3 de Chile.

Tomás Barrios valora la calma que ha mostrado en los momentos de presión.

“Ahora iba 5-3 abajo y set point en contra, e hice un winner cruzado y otro de devolución que, si uno está un poquito más preocupado, no salen”.

“Estoy muy contento por este nuevo triunfo y con muchas ganas para el partido que viene”, señaló el tenista chileno.

Tomás Barrios contra un polaco

El siguiente desafío de Tomás Barrios no será menor. Es el polaco Kamil Majchrzak, 105° del mundo y primer sembrado de la qualy. Y para mayor dificultad, el choque será al mejor de cinco sets.

“En pasto es un poquito menos agotador jugar a cinco sets, por lo que la experiencia va a ser muy grande”.

“Hace dos días hubiera dicho que era imposible que estuviera en la ronda final, porque no lo preparé de la mejor forma. Venía jugando en arcilla”, señaló el chillanejo.

El partido de Tomás Barrios ante Kamil Majchrzak será este jueves 24 de junio no antes de las 8 de la mañana de Chile.

“Lo he visto un poco. Su juego se acomoda bastante bien aquí, pero voy a tratar de hacer lo mío. Intentaré jugar lo más agresivo posible. No es más que eso”, cerró el tenista.