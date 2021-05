No fue un regreso feliz: Roger Federer perdió en la primera ronda del ATP 250 de Ginebra

Las expectativas eran altas para Roger Federer en su regreso al circuito ATP luego de tres meses de ausencia. Pensando en Roland Garros, el ex número 1 del mundo optó por prepararse sobre la arcilla del ATP 250 de Ginebra, en su natal Suiza, pero el plan no tuvo réditos tras caer en la primera ronda del torneo.

El español Pablo Andújar fue su rival y, en la previa al compromiso, dijo que era un sueño el enfrentarse a Federer. Y su ilusión terminó por transformarse en sorpresa mundial tras vencerlo por parciales de 6/4, 4/6 y 6/4 en 1 hora y 51 minutos de partido.

Andújar, 75 del mundo, consiguió la victoria sobre el 8 del escalafón mundial viniendo desde atrás: el suizo llegó a estar 4/2 arriba en el tercer set, con quiebre a su favor. Sin embargo, concretó dos rompimientos seguidos sobre el saque de “Su Majestad” para hilvanar cuatro games seguidos a su favor y así abrochar su triunfo.

Pablo spoils the Swiss party 😯

Pablo Andujar wins the last four games to defeat Federer 6-4 4-6 6-4 in his first match back on clay since 2019 in Geneva pic.twitter.com/NqIUmzqBtu

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2021