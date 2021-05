La más dura confesión de Nicolás Jarry: “Tuve mucha angustia y depresión”

El 16 de diciembre de 2016 fue uno de los días más duros para Nicolás Jarry. El chileno fue inhabilitado hasta el 15 de diciembre de 2020 por doping en la Copa Davis que Chile disputó en Madrid.

Han pasado los meses y “Nico” tomó un nuevo aire en su carrera, ganando el Challenger de Salinas I y llegando a la final del Salinas II, lo que lo hizo escalar más de 300 posiciones en el ranking y creer que, nuevamente, puede llegar a la elite del tenis mundial.

El criollo confesó que en este proceso su esposa Laura ha sido un gran apoyo para él. “Me ayudó a sobrellevar todo lo que pasé en ese tiempo. Hubo mucha incertidumbre para mí y ella me ayudó a salir adelante. Estuvo conmigo durante todo el proceso, así que sabe exactamente todo lo que significa para mí y para ella haber logrado ese campeonato (Salinas). Ese título sigue significando mucho, incluso ahora, después de todo lo duro que pasé. Solo espero que no se me olvide esa felicidad. Quiero seguir disfrutando y agradeciendo todos estos momentos”, sostuvo en conversación con LUN.

Respecto a lo que hizo cuando estuvo suspendido, el criollo indicó: “Quería aprender sobre las emociones y cómo funciona la cabeza. Leí bastante. Es algo que me cuesta mucho, pero que me ayudó todo ese tiempo”.

“Fueron meses duros. Traté de meditar harto para estar tranquilo. Tuve mucha angustia y depresión, pero mi esposa me empujó a salir adelante, porque esos meses no eran muy llevaderos. Trata de explotar cualquier cosa que me mantuviera ocupado, que me mantuviera en el presente”, añadió.

Finalmente, Jarry sostuvo que “todo ese tiempo también lo aproveché al máximo para analizar bien mi tenis: qué es lo mejor que tengo, qué necesito cambiar y varias cosas más“.