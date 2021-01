Tomás Martin Etcheverry: el argentino que enfrentaría a Christian Garín en Delray Beach

Christian Garín se encuentra a la espera de su contrincante para la segunda ronda del ATP 250 de Delray Beach, torneo al que llega como principal candidato al título. El criollo quedará libre durante la primera ronda y ya conoce el nombre de quién podría ser su rival para los octavos de final de la competición: Tomás Martin Etcheverry.

Etcheverry es un tenista argentino de 21 años ubicado en el 256º del ranking mundial, además, será el primer tenista trasandino que competirá de manera oficial en la temporada 2021, y lo hará con su primera participación en un torneo de esta envergadura, ya que acostumbra a disputar Challengers en el circuito.

Never stop running 🏃‍♂️

🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry with the hustle in Split. Five wins in eight days for last week's Sibiu finalist. pic.twitter.com/djFSNGMZzw

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) September 29, 2020