“Chino” Ríos cumpleañero: Revisa los saludos que recibió el histórico tenista nacional a sus 45 años

Marcelo Ríos Mayorga, histórico tenista nacional y controversial personaje público durante los últimos tiempos celebra durante esta jornada sus 45 años.

El icónico deportista chileno ha recibido múltiples muestras de cariño a lo largo de todo el mundo y también de reconocimiento por su espectacular trayectoria, en la que resaltó el año x donde se transformó en el tenista número 1 del mundo.

Desde las redes sociales de la ATP, Ríos recibió un afectuoso saludo para celebrar sus 45 años en esta jornada de día sábado. !Muchas felicidades, Marcelo Ríos. Qué pases un gran día”

En tanto, Tennis TV recopiló los 10 mejores tiros del tenista nacional y los publicó en sus redes sociales con el mensaje “Feliz cumpleaños para el único e incomparable Marcelo Ríos”.

10 stunning shots for a special occasion ✨

Happy birthday to the one and only @MarceloRios75 🇨🇱 pic.twitter.com/RQIzQWY8eP

— Tennis TV (@TennisTV) December 26, 2020