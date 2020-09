Dominic Thiem tras ganar el US Open: Desde que trabajo con Nico Massú, cambió mi mente

Luego de la impresionante victoria ante Alexander Zverev (7° ATP), el austriaco Dominic Thiem (3° ATP) valoró el trabajo hecho con Nicolás Massu, extenista chileno, hoy entrenador, tras haber conquistado su primer Gran Slam del circuito.

El europeo comentó en conferencia de prensa que: “desde que trabajo con Nico Massú, mejoré en cancha dura. También cambió mi mente. Para mí no es una sorpresa que mi primer Grand Slam no sea Roland Garros”, dijo.

“Los medios me tomaron como favorito para esta final. Pero no fue así como me acerqué a esta final y como la jugué. Sé de lo que es capaz Sascha (Zverev). No solo desde la semifinal del Abierto de Australia y hoy lo demostró“, agregó.

Cabe recordar que Nicolás Massu y Dominic Thiem trabajan juntos desde febrero del 2019 cuando el austriaco era 8°. Casi un año y medio más tarde, Thiem es 3° del mundo y ya conquistó su primer Gran Slam.