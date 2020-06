“Tía Sonia” sobre la pandemia: “Lo triste es que nada va a ser igual que antes”

La madre de Nicolás Massú, Sonia Fried, más conocida como “Tía Sonia”, conversó con Los Tenores Puertas Adentro, sobre cómo ha vivido la cuarentena, sus sensaciones con respecto a la pandemia, la relación de su hijo con Dominic Thiem, entre otros temas.

La progenitora del ex tenista nacional comentó cómo ha vivido estos días durante la pandemia. “Aquí guardadita como todos, tratando de mantenerse en casa, de repente hay que partir pero lo menos posible. Estoy como todos pasando esta pesadilla. Nunca imaginé una cosa así de dejar de ver a los seres queridos, me da cosa no estar con mi mamá, uno no quiere dejar de estar cerca, pero ella me dice que me quede en la casa y que me cuide. Todos estamos con mucho miedo“.

Además, la mamá de Massú confesó qué cosas extraña de la vida antes de la pandemia.”Hecho de menos estar con mis hijos, mi familia, estar con las amigas, toda la parte afectiva. Para mí igual salir a la calle y recibir el cariño de la gente, besuqueo, conversar. Eso es lo triste que nada va a ser igual que antes, ahora una anda disfrazada con las mascarillas, guantes con la visera, ya no me reconocen, no sabemos con quien estamos realmente”.

La “Tía Sonia” lamentó el fallecimiento del ex entrenador de Nicolás Massú, Patricio Rodríguez.“Estaba enfermo hace cuatro años, una gran pérdida, una persona maravillosa, un caballero. Tuvimos ocasión de viajar muchas veces y compartir con él. Un gentleman, aprovecho esta vía para darle a la familia mi más sentido pésame, es una pena muy grande, un hombre lleno de vida, pero con esta enfermedad del cáncer estaba sufriendo mucho”.

La mamá del ex tenista también comentó su relación con el púpilo actual de su hijo, Dominic Thiem.“Es un amor. Yo no lo conozco, iba a ir en marzo a Miami al torneo y por todo lo que ha pasado no fui, quería conocerlo. Tengo contacto con la mamá y estamos fascinadas de conocernos. Mi hijo los quiere mucho. ¿Cómo no lo voy a querer? Si el cabro es para quererlo”.

La “Tía Sonia” prefirió no hacer comentario sobre los dichos de Marcelo Ríos, quien criticó a Massú por no haberlo respaldado en su salida del equipo chileno de Copa David.”Yo no me meto ahí, esa cosa es entre ellos, no con la mamá del tenista“.

Finalmente, con motivo del aniversario de los 111 años de Everton de Viña del Mar, Fried recordó los cumpleaños de Massú cuando era niño.“Él pertenecía a la escuela del Everton, él tenía su lugar en el estadio, jugaba fútbol por el Everton. Si no hubiese sido tenista, hubiese sido futbolista, porque condiciones tenía. Para sus cumpleaños venían los jugadores de esa época en vez de invitar payasos. Nadie se perdían los cumpleaños del Nico, porque eran muy entretenidos”, sentenció.