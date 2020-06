Marcelo Ríos respaldó con todo a Arturo Vidal: “La prensa nos ha tratado bastante mal”

Marcelo Ríos es un tipo que va de frente y no tiene miedo en criticar cuando hay cosas que no le parecen bien.

El extenista número uno del mundo conversó con el portal TenisChile y profundizó sobre su salida del equipo chileno de Copa David. “El tipo (Sergio Elias) me mintió en la cara, mal. No puede echar al agua a un jugador así. No voy a andar con gente que anda tirando mentiras y más si se las tira a Garin. En vez de decirme la verdad. Sé las da de capitán y presidente. No tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea de tenis. Me pareció que no era lo correcto lo que estaba haciendo”.

Incluso lamentó que en dicha oportunidad no haya tenido un respaldo por parte de Nicolás Massú. “Nicolás no dijo nada, eso es cosa de él. Yo no me voy a enemistar con él. Yo creí que iba a tener el apoyo de él y no lo tuve. Pero tampoco estamos en mala, yo sé cómo es él y no le gusta estar en problemas”.

El exdeportista confesó que se siente identificado con Arturo Vidal y que mantienen una buena relación. “Creo que tenemos cosas en común. La prensa nos ha tratado bastante mal y se ha metido bastante en la vida privada de ambos. La vida personal de cada uno es la vida personal. Si el hueón es bueno para el copete y juega un pedazo de fútbol: ¿Lo vas a seguir criticando? Lo critican, lo critican y va y gana la Copa América y ya nadie se acuerda del Ferrari”.