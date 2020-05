Invadidos, saqueados y con protestas vecinales: El drama de históricos clubes de tenis del país

Como si no fuera suficiente con la inactividad tenística producto del coronavirus, distintos clubes del país sufren por variados inconvenientes en su infraestructura.

Un caso particular es el del Club de Tenis Maipú, que hace 51 años funcionaba en el centro de la comuna del sector poniente de Santiago. Y hablamos en tiempo pasado porque en octubre del 2019 fue cerrado por parte de la Municipalidad de Maipú.

“El acta de clausura dice que es por no contar con una patente comercial, siendo que nosotros somos una institución sin fines de lucro. En la dirección jurídica de la Municipalidad de Maipú se comprometieron a ayudarnos para regularizar la situación. Todo se entrampó con el estallido social. Cambiaron a todos los integrantes. Nos solicitaron una serie de documentos, los presentamos en febrero y hasta el minuto no tenemos pronunciamiento formal. Debo haber ido a la Municipalidad de Maipú no menos de 20 veces buscando respuestas y no la hay”, argumenta a ADN Deportes el vicepresidente del Club de Tenis Maipú, Ricardo González.

Lo peor de eso es que, pese a estar cerrado, la infraestructura está inutilizable luego que personas en situación de calle se tomaran el club. “Denunciamos el hecho y efectivamente habían entrado personas, verificando que las instalaciones están destrozadas y saqueadas. Las canchas se perdieron por completo. Hasta las cañerías de agua se robaron. Soldaron las puertas pero hicieron un hoyo en la reja perimetral, volvieron a entrar y hay gente que está viviendo en la sede de nuestro club, que está a menos de 100 metros del municipio y de Carabineros, y nadie hace nada”, lamenta Ricardo González, quien anunció una denuncia ante la Contraloría por el nulo pronunciamiento de la Municipalidad de Maipú.

Bastante más al sur, puntualmente en Padre Las Casas, el Club Unión de dicha ciudad en la Región de la Araucanía, presenta problemas por el proyecto de construcción de una segunda cancha en la Villa Las Araucarias.

Pese a contar con autorización municipal, una de las juntas de vecinos se opone al armado de la cancha de tenis y propone que se use esa área para otro tipo de recreación en la comunidad.

“Tenemos una escuela de tenis, un club con deportistas de alto rendimiento y un grupo de semilleros muy grande que necesitan ese espacio para preparar mejor sus competencias a nivel nacional”, argumenta el dirigente del Club Unión, José Luis Hidalgo, en declaraciones al Diario Austral de Temuco.

Y a los conflictos con los vecinos se suma una particular “señal” ya que anoche, al cemento de la única cancha de la comuna, le arrojaron pintura al óleo, dificultando su uso reglamentario.