Los días de Marcelo Ríos en cuarentena: “Me da susto, le agarré harto respeto al coronavirus”

Nunca muy amigo de la prensa, Marcelo Ríos se las ingenió para estar una vez más en la palestra. Es que el exnúmero uno del mundo de la ATP estuvo conversando vía live de Instagram con Alex Rossi, su exentrenador, y en una distendida charla habló prácticamente de todo.

El “Chino”, que se encuentra en Estados Unidos habló primero del tema más contingente de todos, el Covid-19: “es raro lo que está pasando, porque siendo el país más infectado, están abriendo los malls, Disney. Entonces no entiendo. Es poco entendible abrir lugares masivos teniendo tantos contagiados. Lo único que sé es que la cuarentena me ha agarrado un olor a ala, todo el día. Y diarrea bastante importante”, partió comentando.

“Me da susto, le agarré harto respeto al coronavirus. Yo tuve influeza el año pasado y me quería matar por el dolor de cabeza y lo mal que me sentía. Todavía no estoy listo para morir“, agregó Ríos.

Haciendo un repaso por su carrera, el tenista recordó cuando llegó a la cima del tenis mundial: “mi primera meta era sacar a (Pete) Sampras, porque me caía pésimo. El mismo agente que tenía, era el que tenía Sampras. No me caía bien, nunca hablé con él, aunque tuviésemos el mismo agente. Sabía que ganando Indian Wells quedaba 3° y el Lipton 1°. Hoy me pongo a pensar cómo lo hice y no sé cómo mierda lo hice y no tengo idea. Es impresionante cómo pasa el tiempo”, comentó.

“No me acuerdo si le dije a mi papá o al tipo que me manejaba, que cuando llegara a ser número 1 me iba a retirar del tenis y estuve a un minuto de decir en la conferencia que me retiraba. No era de soberbio, quería hacerlo. Después me puse a pensarlo fríamente y dije: ¿qué mierda hago después? ¿me meto a la universidad?”, agregó.

Pero en la misma, tuvo palabras del porqué no logró estirar un poco más su carrera: “tengo dos cosas malas. Llegué al 1 y después me lesioné. Y también que me hubiese gustado ser 1° más viejo. Era demasiado pendejo a los 21 años, no tenía idea de nada. Me agarró en un momento en el que me gustaba el hueveo, salir… Lo que hace un pendejo de 21 años. Me hubiese gustado ser más viejo, más maduro”, sostuvo.

“Hoy veo a Federer y no me lo imagino saliendo, estando curado. Yo reconozco: tomaba y salía cuando tenía que salir y obviamente para ser 1° no podí estar todos los días curado. Eso lo sabe cualquier deportistas, pero me pegaba mis carretes y todo. Pero no me imagino a Federer haciendo eso“, complementó.

En la conversación, se atrevió a formar su jugador ideal: “de derecha tu puedes decir que Fernando González tenía muy buena derecha y potencia, pero no era quizás tan regular. Hoy Djokovic no te falla una. Lo veo más sólido a Djokovic de derecho y revés. De revés a una mano me gusta Tsitsipas y Thiem. Saque Sampras y Federer, volea de Federer y movilidad de Nadal y Thiem“, sostuvo.

“Me cago de la risa con Kyrgios y Fognini. Me gusta ver ese tenis. Hoy tiras una raqueta y te pasan una multa, no puedes hacer nada. El tenis ha puesto tantas reglas y decí cualquier cosa y ya estás multado. El tenis se ha puesto un poco fome”, agregó.

Y al finalizar, dejó algo inesperado: “quiero ir a Miami y encontrarme con (Sergio) Jadue, necesito verlo y preguntarle ¿cómo mierda lo hiciste? Me gustaría ir solo para verlo, hacer una entrevista. Pero Miami no me gusta, hay mucha gente”, cerró.