Thiem anunció que no ayudará a sus colegas: “No veo por qué debería darles dinero”

Los 100 mejores tenistas del mundo, con Novak Djokovic a la cabeza, se comprometieron a ayudar económicamente a los tenistas de ranking más bajo a raíz del Covid-19.

Sin embargo, según consignó Olé, el tenistas austríaco, Dominic Thiem (3° ATP), se quejó por esta situación. “Ninguno de los jugadores de menor rango tiene que luchar por sus vidas. He visto jugadores en el ITF Tour que no se comprometen al deporte al 100%. Muchos de ellos no son muy profesionales. No veo por qué debería darles dinero“, señaló Thiem.

“Prefiero donar a personas e instituciones, que realmente lo necesitan. No existe una profesión en el mundo en la que se garantice el éxito y altos ingresos al comienzo de su carrera. Todos nosotros tuvimos que luchar para ascender en el ranking“, sentenció el deportista.

Recordemos que ATP (circuito masculino), WTA (circuito femenino), ITF (Federación Internacional) y los cuatro Grand Slams habían anunciado la creación de un fondo común solidario para los jugadores que enfrenten dificultades financieras producto del coronavirus.