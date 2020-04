El considerado mejor tenista argentino de la historia atraviesa un deterioro cognitivo importante

Guillermo Vilas es considerado como el mejor tenista argentino de la historia. Entre sus logros está haber ganado 62 torneos ATP, cuatro de ellos de Grand Slam (Roland Garros y US Open en 1977 y Open de Australia en 1978 y 1979). También venció en el Masters de 1974, hoy conocido como ATP World Tour Finals, y consiguió siete Grand Prix Championship, que ahora son Masters 1000.

Según informó el diario Olé, el hombre de 67 años atraviesa un deterioro cognitivo importante. Aún no se ha confirmado oficialmente cuál es, pero todo indica que sería alzheimer.

Gente cercana a Vilas describió al medio cuál es el estado de salud del argentino.”Físicamente no se nota su enfermedad, pero está muy deteriorado y su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor e incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación“.

El extenista apenas sale de su domicilio en Mónaco, está contenido por su familia, sin hacer vida social.