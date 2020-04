DT de Jarry asegura que siempre confió en su pupilo tras dar doping positivo: “Yo le dije que lo iba a esperar”

El entrenador de Nicolás Jarry, Dante Botini, habló con Emol tras enterarse del castigo de 11 meses que recibió su pupilo tras dar doping positivo durante la Copa Davis que se disputó el año pasado en Madrid.

Respecto a dónde estaban cuando se enteraron de que había dado positivo Nicolás, indicó al medio que “estábamos en Brisbane para la ATP Cup y me lo comenta el agente de ‘Nico’ en una noche y al otro día en la mañana teníamos que entrenar y después jugaba contra Dusan Lajovic. Fue durísimo, un shock tremendo. Era todo muy nuevo, así que nada, seguimos jugando porque ‘Nico’ sentía que era inocente”.

Sobre cómo vio a Jarry tras enterarse de la noticia, el DT indicó: “A él lo vi al otro día y obviamente lo vi un poco mal, pero como se sentía tan inocente creo que no entró en lo duro que podía ser la sanción. Él decía: ‘Esto no puede ser, si yo no hice nada malo’. Obviamente después hablamos todo el tiempo del tema, ya buscando abogados y todo. Cuando los días fueron transcurriendo, sí, le pesó bastante“.

Consultado sobre por qué le creyó dado que solo llevaban un mes trabajando juntos, sostuvo que “porque en ese mes conocí bien la persona que es, un poco conocía a la familia y uno sabe más o menos con qué gente trata. Siempre confié plenamente en ‘Nico’. Aparte se preocupa por todo, de hacer las cosas al 150%. Por eso no tenía dudas. Encima él, que se ve muy honesto, buena persona y con ganas de aprender. Si no hablé en todo este tiempo fue para esperar a que le dieran la sanción y que él hablara primero. Me llegaban un montón de mensajes preguntándome ‘por qué no salís a respaldar a ‘Nico”, pero no quería armar más revuelo”.

“Yo le dije que lo iba a esperar, que iba a respetar el tiempo. Le dije que se tome un tiempo y que yo lo iba a esperar un par de meses”, añadió.

¿Cómo se tomó esta sanción de 11 meses? Da la sensación de que es “favorable” por el tiempo que arriesgaba… “Sí, si es por ese sentido, sí. Yo creo que le pusieron 11 meses por el tema de que esta todo parado, porque o si no yo creo que la sanción hubiese sido menor. Porque creo que ‘Nico’ presentó un caso extraordinario, muy abierto y como decía, las dos drogas que le encontraron eran tan mínimas, era imposible que le ayudaran a tomar ventaja en su juego. Pero lo tenían que suspender. Yo estuve un poco contento (con la resolución), porque quiere decir que ya en noviembre podemos empezar a competir. Si el tour se abre en julio, que lo dudo mucho, serán 3 o 4 meses que se pierda de competencia. Dentro de todo pudo haber sido peor“, cerró el entrenador.