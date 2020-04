Novak Djokovic y el Covid-19: “No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar”

En medio de la incertidumbre por encontrar una cura para el coronavirus en el mundo, distintas versiones del mundo de la salud apuntan a una posible vacuna dentro de los próximos meses para lograr detener el avance de la enfermedad que ya ha cobrado en el mundo más de 166 mil víctimas.

Aquello no el agrada mucho a Novak Djokovic. El tenista serbio, número uno del mundo del raking ATP, reveló en una conversación con otros deportistas de su país, que no le genera felicidad el hecho de, teóricamente, tener que vacunarse.

“Personalmente estoy contra la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tendré que tomar una decisión”, dijo Djokovic.

En la misma línea, el serbio agregó que: “tengo mis opiniones sobre el asunto, pero si van a cambiar en un momento, no lo sé. Hipotéticamente, la temporada continuaría en julio, agosto o septiembre, pero las probabilidades no son grandes. Y si bien entiendo, después de la estricta cuarentena habrá obligatoriedad para la vacuna, que aún no existe”, indicó.