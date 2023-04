Hinchada de equipo alemán sorprendió con lienzos de “The Last of Us”

Durante este fin de semana se pudo observar un momento bastante llamativo en el fútbol alemán, con una hinchada utilizó grandes lienzos de The Last of Us.

Se trata de los fanáticos del SpVgg Greuther Fürth de la Bundesliga 2, quienes apostaron por una escena temática y bastante curiosa para apoyar a sus jugadores.

El club se enfrentó al Jahn Regensburg en calidad de local y los seguidores plasmaron el gusto por los videojuegos en la cancha. De manera concreta, recurrieron al popular juego de PlayStation y Naughty Dog.

La hinchada desplegó un gran tifo de Ellie. Además, modificaron el tatuaje que tiene el personaje en su brazo y lo reemplazaron con el nombre del equipo, convirtiéndola en una fanática más.

Junto a la protagonista de la historia también se pudo ver a varios infectados. El hecho llamó la atención y dio la vuelta al mundo, incluso el propio SpVgg Greuther Fürth compartió fotos en sus redes sociales oficiales.

Si bien no hay mayores detalles ni algún comunicado oficial, entre los comentarios se apunta a que la hinchada levantó estos lienzos de The Last of Us haciendo referencia a la lucha por la sobrevivencia.

De esta manera, vieron el motivo y mensaje que tiene el juego como una forma de expresar lo que se vive apasionadamente año tras año junto a un equipo de fútbol.

En cuanto a lo deportivo, el Greuther Fürth ganó por 2 – 1 ante el Jahn Regensburg y de momento se ubican en la décima posición de la Bundesliga 2, por encima del reconocido Hannover 96.