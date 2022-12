“Que tristeza de país”: tiktoker saca ronchas tras comentarios por el “poco” espíritu navideño en Chile

Un nuevo viral protagonizado por un usuario de redes sociales encendió el debate de los cibernautas en Tiktok y ya acumula más de 315 mil visualizaciones.

Y es que Ricardo, un joven de nacionalidad venezolana, publicó en su Tiktok una crítica a la “falta de espíritu navideño” en Chile, en comparación con su país natal.

Los comentarios

“Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos!”, partió relatando en su video, para enfatizar que “a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, ósea vivimos con una tristeza”.

En el video reprochó que “este es el único país donde no se siente la navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la navidad. Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”.

El video abrió un debate en redes sociales sobre el tema y se llenó de comentarios como que “la Navidad no es rumba, sino que es pasar en familia con tus seres queridos”, “acá empezamos a sacar el árbol a última hora como todo chileno” y no faltaron los “si no le gusta, migre”.

Revisa aquí el viral: