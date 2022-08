Shaquille O’Neal defendió la postura terraplanista y compartió un curioso argumento

El icónico exjugador de Los Ángeles Lakers, Shaquille O’Neal, expresó nuevamente su postura terraplanista compartiendo un curioso argumento que se ha viralizado por redes sociales.

A sus 50 años, el ex pivot es uno de los nombres más recordados en la historia de la NBA, sin embargo, durante las últimas horas ha sido noticia por una razón totalmente ajena al básquetbol.

En conversación con el podcast australiano The Kyle and Jackie O Show, ‘Shaq’ se refirió a los planteamientos sobre el terraplanismo. Bajo esta línea, compartió un par de frases que no pasaron desapercibidas.

“Hay tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que escuchas. Es solo una teoría, nos enseñan muchas cosas. Es solo una teoría”.

Respecto a las justificaciones de su visión en torno a una Tierra plana, el cuatro veces campeón de la NBA apeló al movimiento del planeta.

“¿Dicen que el mundo gira? He vivido frente a un lago durante 30 años y nunca he visto que el lago se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha“.

Además, dijo que “yo conduzco de costa a costa, y la Tierra es jodidamente plana para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados“.

“Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo“, complementó el medallista olímpico.

No es la primera vez ni el único en la NBA

Con su participación en este podcast que ya se ha hecho viral, es la segunda vez que el MVP (temporada 2000) se refiere al terraplanismo. Ya lo había hecho entes, en el año 2017.

En aquella oportunidad, Shaquille O’Neal se sumó al jugador Kyrie Irving para exponer y defender la postura terraplanista. De esta manera, ambos jugadores destacan bajo la misma línea de pensamiento.

Irving, quien para esos años jugaba por los Cavaliers, apuntó que “nos han metido en la mente que el planeta es redondo, pero si uno piensa en serio en la forma en que viajamos… ¿De verdad crees que giramos alrededor del sol?“.

Por su parte, ‘Shaq’ agregó palabras similares a las expresadas recientemente, aunque con un foco puesto en cuestionar la gravedad. “Yo voy de Florida a California muchas veces y eso es plano“.

“No voy de arriba a abajo con todo eso de la teoría de la gravedad. ¿Lo que quieres decir es que es redonda y China está debajo nuestro? ¿China está debajo nuestro? No, no lo está, la Tierra es plana“.