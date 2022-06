Marvel lanza el primer cómic del dibujante chileno Alan Robinson

Este miércoles 22 de junio Marvel lanzó de manera oficial New Fantastic Four, el primer cómic con trabajo de Alan Robinson, el dibujante chileno.

Luego de varios años desenvolviéndose en el mundo de las historietas, a principios de años comentaba su sueño de colaborar con la editorial más importante del mundo.

“Con Marvel hace tiempo quería hacer algo, y el 2021 me contactaron y me ofrecieron este título. Yo feliz, soy fanático”, dijo en conversación con ADN.

En esta nueva experiencia con el gigante de la industria ha compartido con grandes nombres como el guionista Peter David (The Incredible Hulk). También trabajo codo a codo con el colorista y artista visual Mike Spicer, destacado en otros títulos.

Today marks the day for my first published work for @Marvel!. I want to thank my wife Jessica and my kids for their support since day 1.

New Fantastic Four #1 is out in stores!. With words from the great @PeterDavid_PAD, colors by the awesome @SpicerColor and art by yours truly. pic.twitter.com/PFSkZB2tPd

— alanrobinsonr (@alanrobinsonr) June 22, 2022