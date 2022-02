Alan Robinson, dibujante chileno en Marvel Cómics: “Lamentablemente la industria en Chile no da para vivir”

Ciudadano ADN conversó con Alan Robinson, dibujante chileno que debutó en Marvel Cómics, bajo la serie de publicaciones centrada en “Los Nuevos Cuatro Fantásticos“, grupo de superhéroes que reúne a Spider-Man, Ghost Rider, Hulk y Wolverine.

Al respecto el artista afirmó: “Llevo harto años trabajando como dibujante de cómics, principalmente para Estados Unidos, ya van a ser como 15 años. Pero con Marvel hace tiempo quería hacer algo y el 2021 me contactaron y me ofrecieron este título. Yo feliz, soy fanático de Marvel y de Spider-Man”.

Un decisión de infancia

El oriundo de Concepción explicó que su fascinación por los cómics comenzó de pequeño. “De chico me gusta mucho dibujar, era como mi gracia. En el colegio era el típico que dibujaba en el curso, a los profes, a mis compañeros. No era muy bueno para los deportes, por eso dibujaba harto”, detalló.

Es más, puntualizó que “cuando chico me acuerdo que me gustaban los cómics, Batman, Superman, el Hombre Araña y después de grande he descubierto otras cosas más maduras, pero siempre he sido fan de los cómics, de que tengo memoria”.

“Como a los 14 años me decidí a ser dibujante de cómic, y diseño gráfico era como lo más parecido a lo que quería hacer. Lo estudié y ejercí como siete meses, que es lo que más he trabajado como diseñador, porque lo mío eran los cómics, el dibujo, entonces a penas pude desenchufarme del diseño y hacer cómics como trabajo, me dedique 100% a eso”, agregó.

Llegada a la escena internacional del cómic

En cuanto a su llegada a la escena internacional de los cómics, Alan Robinson precisó que “siempre quise publicar en Estados Unidos, porque como quería vivir de esto. En EE.UU. es donde está la industria más grande, entonces empecé allá en publicaciones más independientes”.

“Después entra por la puerta ancha a lo mainstream de los cómics en Estados Unidos con números de Star Wars y de ahí hice Terminator, Volver al futuro. He trabajado en franquicias que marcaron mi niñez, como artista y como fan, mi trabajo ha sido muy bonito”, continuó.

“Los superhéroes y los cómics en general, la gente piensa que son sólo superhéroes, pero hay varias temáticas, siempre me ha llamado la atención el arte sobre todo. Siempre he sido dibujante y artista, los libros que he leído es porque el arte me llama la atención, me gusta mirar los cómic”, indicó.

Respecto al trabajo en este mundo artístico, Robinson sostuvo que “es súper sacrificado, estoy ocho, 10 horas sentado dibujando, pero es lo que me gusta, tengo una familia y tengo que ser responsable con mi trabajo, pero se puede. Ahora con el internet he trabajado hasta sin conocer a las personas”.

En esa misma línea y respecto a la visión de su familia sobre su profesión, el dibujante manifestó: “Mi familia me ha apoyado cien por ciento, mi esposa se merece un altar, porque no es fácil apoyar un dibujante de cómic, es como una profesión muy rara, a mis hijos siempre los pongo de extras en los cómics, siempre están presente en todos mis trabajos.

Los Nuevos Cuatro Fantásticos

Respecto a la publicación de “Los Nuevos Cuatro Fantásticos“, Alan Robinson expresó que “es entretenido dibujarlos, porque tiene interacciones graciosas. Es super entretenido dibujar esos personajes tan temperamentales, es bonito”.

“A mí me gusta Hulk, es de mis vengadores favoritos, entonces estoy fascinado dibujando y a veces, cuando estoy trabajando, me llega el pensamiento y digo ‘estoy dibujando los personajes que me gustan’, lo estoy haciendo bien”, complementó.

Industria nacional

En cuanto a la industria nacional, el artista dijo: “En Chile he visto a gente muy talentosa, la mayoría de los que viven de esto trabaja para fuera (…) Lamentablemente la industria en Chile no da para vivir“.

Aún así recalcó que en Chile “hay publicaciones nacionales muy buenas, editoriales chilenas muy buenas, que están sacando trabajo de mucha calidad. La factura de los libros es muy buena, la calidad del dibujo, la historia, el papel, el libro como objeto está muy bien desarrollado”.

En cuanto a la incorporación de la identidad nacional y su mitología en el mundo del cómic, Robinson contó que “hace poco me tocó la fortuna de hacer un cómic de Llacolén, la leyenda que es de acá de San Pedro (de la Paz), siempre quise hacer algo en Chile, lamentablemente el 99% de mi trabajo se puede ver en Estados Unidos y en Chile no he publicado muchas cosas y me ofrecieron esto, que es una historia super bonita”.

En cuanto a su cómic favorito nacional, el dibujante sostuvo que es “complicado” decir sólo un nombre, pero afirmó que “hay harto cómic que ha salido recientemente que son rebueno, por ejemplo Mocha Dick, un cómic que hicieron dos amigos, Francisco Ortega y Gonzalo Ramírez, que ha tenido muchísimo éxito en Latinoamérica. Es una historia situada en Chile, pero que es universal”.

Para cerrar y respecto a su futuro profesional, Alan Robinson aseguró que quiere “seguir dibujando hasta cuando esté viejito o cuando me muera. Mientras sea cómics soy feliz, me han propuesto cosas, pero debo terminar esto primero”.