Influencer prepara boda con ella misma: “Soy mi propia reina”

Cada vez es más habitual la práctica que implica celebrar una boda con uno mismo, se llama “sologamia” y es algo por lo que optó recientemente una joven influencer.

Su nombre es Kshama Bindu, es de la India, tiene 24 años de edad y ya suma más de 25 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La influencer dio detalles de los preparativos de su boda con ella misma, hecho que define como una cto de amor propio.

De hecho, reveló que ya eligió el sitio para celebrar su matrimonio, fiesta que ya tiene fecha definida.

¿Qué dijo la influencer de celebrar boda con ella misma?

En diálogo con un periódico local llamado Sayajee Infotainment LLP, la influencer explicó cómo se siente por el pasó que dará.

“Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma“, inició al mencionado medio quien llevó esta información a su cuenta de Instagram.

En esa línea, confesó que quiere romper los estereotipos para inspirar quienes están “cansados de buscar el amor verdadero”. Cabe destacar que esta es la primera celebración de este tipo que se da en la historia de la India.

Sobre esto, la influencer también dijo: “En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina. Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente. Por eso he decidido casarme conmigo misma el 11 de junio. Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio”.