Un incómodo momento se vivió en el Metro de Santiago, luego de que una mujer se subiera al transporte sin su mascarilla. Ella, una influencer conocida como @soylacuantica, se negaba a colocarse el barbijo a pesar de que los demás pasajeros se lo solicitaban. Esto, incluso después de que uno de los presentes le regalara una mascarilla.

La mujer al verse cuestionada por los demás pasajeros, decidió grabar lo que ocurría, mientras intentaba dar sus argumentos en contra del uso obligatorio de los cubrebocas en el tren subterráneo.

Grabó mientras las increpaban

“Sube tu video a la web y queda en vergüenza tú sola (…) Si a tí no te gusta andar en Metro donde tení que usar tu mascarilla, entonces bájate del Metro, anda en tu propio auto, ándate en bicicleta o a pata”, dijo el hombre, tras saber que era grabado por la influencer.

“¿No ves cómo está el mundo? Solamente Chile está con una psicosis colectiva“, se defendió la mujer, que tras pasar varias estaciones, seguía sin colocarse la mascarilla.

“No, no pienso bajarme, (la mascarilla) me da dermatitis, me da ansiedad (…) Lo siento, no la voy a utilizar. Es para gente que está enferma, yo estoy sana y te quiero enseñar“, respondió cuando se le pidió que se retirara del Metro sino iba a respetar el uso obligatorio de la mascarilla.

Posteriormente la influencer dijo que el uso obligatorio de la mascarilla tiene relación con una supuesta “Tercera Guerra Mundial” y agregó: “Esto deja en evidencia que los ricos se siguen haciendo más ricos por la ignorancia de los pobres. Si nosotros no nos culturizamos…”, para poco después ser interrumpida por el joven y varios de los presentes que hasta se reían.

“Así está Chile, porque no pensamos. Necesitamos pensamiento crítico. (…) Yo no quiero tener la razón, no se trata de tener la razón”, alegó la influencer, mientras seguía siendo increpada por los demás pasajeros.

Al final la mujer descendió del ferrocarril en la misma estación del joven, tras intentar explicar, de manera fallida, su postura acerca de una supuesta “simbiosis planetaria”.

¿Qué dicen los expertos?

Según un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lance Digital Healt, un incremento de un 10% en el uso de las mascarillas en la población, triplica las posibilidad de mantener el ratio de producción instantáneo del virus por debajo de 1.

Desde el Ministerio de Salud destacan el uso de las mascarillas como medida para detener la propagación del coronavirus. De hecho, es obligación usar mascarillas en el transporte público independiente de la fase en que se encuentre la comuna en la que se está.

Como indica la amplia evidencia científica, el uso de cubrebocas ayuda a ralentizar la expansión de la enfermedad.