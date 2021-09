“Tenía miedo de que lo pillaran y se lo llevaran preso”: Reconocido papá de Antonella Ríos hizo rayados en letreros callejeros

El reconocido y premiado arquitecto Óscar Ríos llamó la atención por estos días al realizar llamativos rayados sobre letreros ubicados en la vía pública, dibujando autos con un plumón.

El hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando caminaba por Providencia junto a su amigo Álvaro Arteaga y vieron el afiche publicitario.

En la composición se aprecia una conductora en el asiento de un auto imaginario, sin manubrio, solamente flotando en un fondo naranja. Ante esa imagen fue que sintieron el impulso de rayarlo. “No aguanté las ganas y le dibujé un auto“, reconoció el padre de la actriz Antonella Ríos en conversación con Las Últimas Noticias.

El exacadémico trabajó hace algunos años en una agencia de publicidad, lo que, según dice, le hizo entender el mensaje de aquel afiche. “Interpreté que no pusieron la imagen de un vehículo porque la empresa es la que pone los autos para traslados. Pero al ver ese conductor huérfano, ambos pensamos ‘¿y por qué no le ponemos un auto al tiro no nomás?'”, explicó.

“Me encanta dibujar autos, lo hago desde que tenía 8 años y dibujaba los vehículos de los vecinos. También me interesa mucho la historia de ellos, incluso he dado charlas al respecto”, detalló.

Por su parte, el diseñador gráfico, Álvaro Arteaga, con quien lleva casi una década de amistad, entregó detalles sobre el rayado, diciendo que lo tomaban como una humorada. “Compramos un plumón, no permanente, porque la idea era hacer una humorada, pero pensamos en la gente que tiene que limpiar esos espacios”.

A pesa de ver la situación como una simple jugarreta, recordó que, en pleno momento de los rayados, Óscar Ríos estaba muy nervioso. “Tenía miedo de que lo pillaran y se lo llevaran preso. Yo lo tranquilicé y le dije que, si lo agarraban, iba a ser el preso más elegante de Santiago”, dijo en tono de broma.

Una hija orgullosa: “Me representa y me identifica”

Antonella Ríos, hija del arquitecto, compartió una publicación en su Instagram donde destacó la actitud de su padre, demostrando el orgullo que se siente.

“Me gusta lo arrojado y aventurero de mi papá“, comenzó diciendo. “La libertad y la pasión en todo lo que hace me hace sentir muy orgullosa, me representa y me identifica”.

Un aspecto que resaltó fue que, gracias a la personalidad de Óscar, creció “llena de estímulos; estímulos artísticos y analíticos que conforman lo que soy”. “Tener ese capital cultural es un tesoro que atesoro. Estoy llena de ese adn de atreverse y ser lo que uno es sin miedo y siendo completamente libre“, sostuvo.

Para finalizar, la interprete de diversos personajes icónico en teleseries y películas reconoció que “soy papona, sí, y también mamona y me da alegría compartirlo con ustedes“.