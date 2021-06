“¿Le llegó el brazo de reina?”: Periodista de Mega explicó particular pregunta de ministro Paris

“¿Le llegó el brazo de reina?”. Esa fue la pregunta que públicamente le hizo este lunes el ministro de Salud, Enrique Paris, a la periodista de Mega Maribel Retamal y que causó más de alguna interrogante en redes sociales.

Durante el reporte de la pandemia del covid-19 en Chile, el secretario de Estado aprovechó la rueda de prensa para realizar una particular consulta en el momento en que la profesional se refería al proceso de vacunación.

¿Cómo fue la situación?

Casi al término del balance del Ministerio de Salud, la periodista les preguntó a las autoridades: “con respecto al proceso de vacunación, usted lo dijo subsecretaria Paula Daza, los menores de 45 años que se han vacunado con la vacuna AstraZeneca deben completar el proceso con Pfizer, ¿esto a qué se debe, eventuales riesgos o precaución? y ¿qué sucede con los rezagados, a cuánto llega ese número y cómo todas esas personas que no se han vacunado pueden perjudicar el manejo de la pandemia?”.

Fue ese momento y antes de darle la palabra a la subsecretaria Paula Daza para que respondiera, el ministro Paris usó el momento para decirle a la comunicadora a modo de broma: “Muchas gracias, Maribel. ¿Le llegó el brazo de reina ayer?”.

Ante ello, Retamal respondió “no, no me llegó”.

Pasado unos minutos, la autoridad sanitaria volvió a referirse a la situación y explicó que esto lo hizo ya que, “como yo ayer vi Megavisión, me atreví a preguntarle y hacerle esa broma”.

Paris también utilizó el espacio para aprovechar de “felicitar además al canal, porque realmente lo hizo muy bien en el día de las elecciones” de este domingo 13 de junio.

Explicación de la periodista

Finalmente, y luego de haber transcurrido el peculiar episodio, la periodista explicó y publicó un video en su cuenta de Twitter refiriéndose a la pregunta que le hizo la autoridad sanitaria: “Ayer, en un momento distendido, bromeamos con Rodrigo Sepúlveda y se comprometió a enviar un brazo de reina. A eso aludió hoy el ministro Paris en el balance”.