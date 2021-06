“¡Su primer Luisvi!”: El extravagante regalo de una madre a su hija que desató las burlas en TikTok

Nuria Pajares es toda una celebridad de TikTok. La mujer de 42 años se ha viralizado en la red social por cumplir los retos que están de moda entre los adolescentes y ya suma más de 1,8 millones de seguidores.

Aún así, su video más famoso ha sido uno publicado hace dos días. En el clip, se ve a la mujer oriunda de Tarragona (España) junto a su hija, Mery Rodríguez, quien acaba de rendir su examen de selectividad, evaluación escrita que se aplica a quienes desean acceder a la universidad en España.

La cartera: “¡Su primer Luisvi!”

Para premiarla, la madre decide hacerle un “particular” regalo: una costosa cartera Luis Vuitton de más de 1.150 euros (más de un millón de pesos chilenos). “¡Su primer Luisvi!”, expresa la mamá al final del video tras la emocionada reacción de la joven.

Toda esta situación generó las burlas contra la joven en redes sociales, además de superar las 1,3 millones de reproducciones.

Ante esto, Nuria publicó un nuevo video sobre la situación, la que dio un vuelco en 180°: “María ha decidido que ya no lo quiere, pero no porque no le guste, sino porque es una niña tan buena y tan honrada ha decidido sortearlo entre vosotros”.

Lejos de detener los comentarios molestos, esta acción generó aún más burlas y bullying en redes, motivo por el que Nuria volvió a referirse por última vez al regalo a su hija.

“Vengo de una familia normal, mis padres eran currantes (trabajadores)”, comenzó sus explicaciones asegurando que a esa edad sus papás le regalaron un vehículo comprado “con esfuerzo”.

“Después de ver a mi hija María encerrada un año con el confinamiento, hacer un bachillerato, sacar buenas notas decidí hacerle el regalo”, contó Nuria y destacó que eligió la cartera puesto que a la adolescente “le apasiona esa marca”.

“Podéis opinar, podéis criticar, pero se les está yendo un poco la pinza (exagerando)”, expresó la mujer quien calificó como “mucha polémica” la generada por su obsequio.

Finalmente, Nuria insistió en detener los comentarios negativos, provocando el apoyo de miles de sus seguidores.