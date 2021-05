Barack Obama y su opinión sobre los ovnis: “Hay imágenes de objetos en el cielo que no sabemos qué son”

Hace unos días, el Pentágono se refirió a un video filtrado en el que aparece un objeto volador no identificado (OVNI) sobre las cosas de California. Desde el ente militar estadounidense confirmaron su veracidad y, de hecho, afirmaron que el registro fue captado por la Armada.

En el programa The Late Late Show with James Corden de la CBS, el expresidente Barack Obama se refirió a este tema con algo de humor, aunque hizo un particular comentario que se remonta a sus días en la Casa Blanca.

“Lo que es verdadero, y estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se movían, ni su trayectoria. No tenían modelo fácilmente explicable“, señaló Obama, junto con agregar que “la gente todavía lo toma en serio tratando de investigar y averiguar qué es eso”.

En esa línea, reiteró que “no tenían un patrón fácilmente explicable. Y bueno, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio el tratar de investigar y averiguar lo que es. Pero no tengo nada sobre lo que informar hoy“.

Incluso el exmandatario contó una anécdota, que data de cuando asumió la presidencia: “Pregunté si había algún laboratorio donde guardamos especies alienígenas y naves espaciales“.