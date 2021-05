Billie Eilish sobre el bullying que sufrió de niña: “Siempre pueden aprovecharse de ti”

En su reciente entrevista con Vogue, donde fue furor por las fotos que protagonizó, Billie Eilish abordó el hecho de ser víctima de bullying cuando niña.

Sin dar mayores detalles, la intérprete de “Ocean Eyes” aseguró que la persona que la acosaba constantemente no pertenecía a la industria de la música.

Luego, reflexionó sobre el bullying que sufren miles de personas, señalando que “no conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o una experiencia realmente mala. Y los hombres también: se aprovechan de los niños pequeños constantemente”.

“No importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres. Siempre pueden aprovecharse de ti“, continuó diciendo.

“Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación con menores de edad: las niñas que tenían mucha confianza y voluntad fuerte se encuentran en situaciones en las que dicen: ‘Dios mío, ¿soy la víctima aquí?’. Y es tan vergonzoso y humillante y desmoralizante estar en esa posición de pensar que sabes tanto y luego te das cuenta de que me están abusando en este momento”, sostuvo.

