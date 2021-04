“No puedo dejar de llorar”: Actor de voz de Eren Jaeger se refirió al fin de Shingeki no Kyojin

El viernes pasado finalizó el manga de Shingeki no Kyojin, una de las historias más populares, emocionantes y complejas de los últimos años.

La historia de Hajime Isayama llegó a su fin con el capítulo 139, el cual fue publicado en la revista Bessatsu Shonen Magazine.

A raíz termino, Yuki Kaji, actor de voz de Eren Jaeger en el anime, le dedicó una emotiva despedida a su personaje, además de agradecerle al mangaka japonés por tan increíble historia.

Previo al lanzamiento del capítulo, el seiyuu utilizó sus redes sociales para compartir el siguiente mensaje: “Estoy seguro de que todos los lectores están emocionados, pero hay algunas cosas que solo yo puedo sentir. No puedo dejar de llorar. Muchas gracias por crear Shingeki no Kyojin. Isayama-sensei, muchas gracias por su increíble trabajo. Dedicaré todo mi corazón en la adaptación animada e interpretaré a Eren Jaeger esperando cumplir con sus expectativas. ¡Me he decidido!”.

“No es que me sienta especial, de hecho creo que cada lector es especial en su propia manera. Eso es lo que este manga me enseñó, y espero poder transmitirles esto que siento en mi interpretación en el anime, especialmente en el final”, agregó, asegurando que su trabajo en la segunda parte de la última temporada será espectacular.