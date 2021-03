Beyond Black: La exposición con la ropa de Amy Winehouse llegó a Chile y estará disponible hasta junio

El 12 de marzo, el Museo de la Moda, ubicado en la comuna de Vitacura, dio inicio a “Amy Winehouse: Beyond Black”, la exposición que trajo al país piezas de ropa de la cantante, videos, fotografías, textos escritos a mano e incluso la colección que realizó con Fred Perry en 2010.

Sólo fue autorizada por Mitch y Janis Winehouse para realizarse de manera sucesiva en tres países alrededor del mundo: Chile, Londres y California. En ella se pretende retratar la historia de la cantante, sus inspiraciones y gustos tanto estéticos como musicales y los fondos que sean recaudados en esta última ciudad irán a la fundación de Winehouse para personas que sufren de adicciones.

Consta de 65 piezas, vestuarios y objetos que fueron utilizados por Amy Winehouse en sus trabajos y presentaciones más icónicas como “Arrogat Cat”, el vestido que utilizó en el videoclip de “My Tears Dry On Their Own”, “Disaya”, el que utilizó en la portada de “Back To Black” o la cartera Moschino que utilizó en los Brit Awards del 2014, entre otros.

La muestra estará disponible hasta finales de junio y tendrá un valor de $5.200 excepto para menores de 12 años, quienes tienen entrada gratuita al presentar su carnet de identidad desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, durante los días martes a viernes si la comuna se encuentra en Fase 2 e incluye los fines de semana si pasa a Fase 3 del plan Paso a Paso.

Las entradas están disponibles por sistema Puntoticket, tanto presencial como en su sitio web, sin embargo, se debe agendar una visita en el mail museo@museodelamoda.cl o a través del teléfono +56 2 2219 3623 anexo 0. Esto se debe a las medidas sanitarias contra el Covid-19 por lo que sólo se permiten grupos de 10 personas, durante un tiempo de 60 minutos.

En caso de no tener reserva la disponibilidad queda sujeta a la cantidad de personas que exista en el recinto y por el valor de la entrada se puede asistir a la muestra “Maradona”, dedicada a Diego Armando Maradona en el mismo lugar.

