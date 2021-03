Serj Tankian de SOAD reveló la clave para no pelear con John Dolmayan por su postura política

En una reciente entrevista con Consequence of Sound, Serj Tankian volvió a referirse a las diferencias políticas entre él y John Dolmayan, su cuñado y compañero de banda.

En la conversación, el líder de System of a Down aclaró que “son muy buenos amigos”, pero que, como es de esperar, “hemos discutido sobre muchas cosas, incluida la política”.

“Cuando no estás de acuerdo con alguien sobre un tema específico, eso no significa que no estás de acuerdo en otras cosas. Estamos de acuerdo con Armenia, por ejemplo“, comentó.

Luego, agregó que “somos buenos amigos, él es de la familia y es el baterista de mi banda, pero cuando se trata de la política estadounidense, estamos en extremos opuestos“.

“Lo amo y lo respeto, pero no sus ideas. Y puedo vivir con eso, y él también, porque nos respetamos. No hablamos de eso a menudo, porque llega al punto en que, si nono encuentro un punto en común, es mejor hablar de otra cosa”, cerró.