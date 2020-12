Tea Time a tres años de ser denunciado por su expareja: “Las mujeres en la calle me tienen buena”

Hace un poco más de tres años, Camilo Castaldi, conocido popularmente como Tea Time, fue denunciado por su expareja por distintos episodios de agresiones y violencia.

Tras la polémica que se generó en torno al exvocalista de Los Tetas, este fue sobreseído debido a la suspensión condicional del proceso judicial.

Pese a esto, el músico nacional decidió alejarse de los escenarios y de su banda.

Ahora, en conversación con La Tercera, Castaldi hizo una serie de declaraciones que causaron gran repercusión en redes sociales.

Primero que todo, el intérprete de “Medicina” se refirió a su adicción a las drogas, asegurando que se encuentra limpio y sano.

“En el mundo de la música este es un problema muy común. ¿Si consumo algo ahora? En ocasiones fumo algo, pero no me gusta hablar de este tema porque tengo un hijo y es mi vida privada. Pero me limpié”, partió diciendo.

Luego, agregó: “Desde muy joven estuve en esta locura de las giras, de los shows, que era entretenido, no lo puedo negar, pero no me detenía a pensar en mi familia y me rodeaba de amigos pelotudos“.

“En ese sentido, la música es muy falsa porque todos los que te rodean son ‘amigos’ y no es así“, comentó.

Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención, ya que más adelante reveló que, incluso tras la funa, “las mujeres en la calle me tienen buena. Te diría que el 98% de la gente es buena onda. Peor lo pasan los taxistas, los micreros, que les gritan todo el día. Es difícil salir de este tema porque te estigmatizan, pero salió todo bien, se retiraron todos los cargos”.

“Chile es un pueblo chico, que me ha visto por más de veinte años. He tenido muchas pololas que me quieren, la madre de mi hijo salió a defenderme desde el primer momento. Dentro de todo lo que ha pasado, han sucedido cosas buenas. Antes era más inseguro y buscaba mucha aprobación. Ahora tengo más cuero de chancho y más humor”, agregó.

“En este periodo de mi vida trato de verle lo bueno a todo. Ahora, por ejemplo, hacemos una canción de un día para otro y la podemos enviar donde sea. Eso hace veinte años no ocurría y es fabuloso. Y además siempre aparecen talentos. Personalmente, he aprendido que no tengo ninguna relación con el dinero y que me gusta luchar y salir adelante”, finalizó.