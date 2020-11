Greta Thunberg trolleó a Donald Trump en Twitter con sus propias palabras

Todo comenzó a fines del año pasado cuando Donald Trump escribió un tuit pidiéndole a la activista Greta Thunberg “que se relajara”.

“Qué ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con una amiga. ¡Relájate Greta, relájate”!, tuiteó el mandatario estadounidense, en ese entonces.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019