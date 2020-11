Nerviosa por las elecciones: Cardi B se grabó fumando tres cigarros a la vez para “calmar” el estrés

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos siguen repercutiendo en sus habitantes y el resto del mundo, causando nerviosismo en miles de personas.

Quien se mostró totalmente nerviosa, ansiosa y estresada por la situación fue la rapera Cardi B.

A través de sus redes sociales, la artista, partidaria del Partido Demócrata, compartió un video en el que aparece fumando tres cigarros a la vez, con el fin de “calmar su estrés”.

Horas antes de compartir este video, la intérprete de “W.A.P” alentó a sus seguidores a votar en estas elecciones, asegurando que, para ella, “lo más difícil fue salir del auto”.

“Vota porque la sensación que tienen después de votar es buena. Sienten que han logrado algo. No sé, te juro que es una sensación extraña“, dijo en ese entonces.

Level of stress: Cardi B smoking 3 cigarettes at the same time #Elections2020 pic.twitter.com/HDTW64E2jn

— noname (@nonanebitch) November 4, 2020