Kanye West: “Hoy voy a votar por primera vez en mi vida y es por alguien en quien confío completamente: yo”

Kanye West reveló en redes sociales que votará por primera vez en su vida, este martes, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

“Dios es tan amable”, partió escribiendo en Twitter, agregando que “hoy voy a votar por primera vez en mi vida y es por alguien en quien confío plenamente… en mí”.

Pese a que no se alcanzó a inscribir como candidato en algunos estados, el rapero no abandonó su carrera a la presidencia de su país.

Hace unas horas, West prometió acabar con el hambre y la falta de viviendas si era elegido presidente de Estados Unidos.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

