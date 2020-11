Donald Trump arremetió contra Lady Gaga y Jon Bon Jovi en uno de sus recientes mitines

Durante un mitin en Avoca, Pensilvania, Estados Unidos, Donald Trump atacó a varias celebridades por apoyar a Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales.

Algunas de sus víctimas fueron Lady Gaga, Jon Bon Jovi, Jay Z y Beyoncé, quienes han demostrado públicamente su apoyo al Partido Demócrata.

Primero, el actual mandatario de Estados Unidos se lanzó contra Lady Gaga, señalando que sabe muchas historias de ella, y que le gustaría contarlas. Sin embargo, no reveló ningún detalle.

Luego se fue en contra del intérprete de “Livin’ on a Prayer”, asegurando que “siempre que me ves, me besas el trasero. ‘Oh, señor presidente'”, dijo, señalando que suele “alabarlo” cuando lo ve.